Aerosmith geben Ende ihrer Bühnenkarriere bekannt

«Leider ist es klar, dass eine vollständige Genesung von seiner Stimmverletzung nicht möglich ist. Wir haben eine herzzerreissende und schwierige, aber notwendige Entscheidung getroffen – als eine Band von Brüdern – uns von der Tourneebühne zurückzuziehen», teilten die US–Rocker ihren Rückzug aus dem Live–Geschäft mit. Ende September 2023 brach die Band ihre «Peace Out: The Farewell Tour» wegen Tylers Stimmproblemen ab. Am 20. September hätte das erste Konzert nach der Pause in Pittsburgh, Pennsylvania, stattfinden sollen.