Die ikonische Rockband Aerosmith hat ihre Abschiedstournee unterbrochen. Sänger Steven Tyler (75) erlitt am vergangenen Samstag während der erst dritten Performance der «Peace Out: The Farewell Tour» in Elmont im Bundesstaat New York eine Verletzung am Stimmband, wie die Band auf Instagram mitteilte. Sechs geplante Tourdaten für den September mussten daher verschoben werden.