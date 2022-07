Aerosmith-Schlagzeuger Joey Kramer trauert um seine Ehefrau

Bereits im März zog sich Joey Kramer von seinen Aerosmith-Aktivitäten zurück. Die Band plante eine Las-Vegas-Show namens «Deuces are Wild». «Er hat bedauerlicherweise die Entscheidung getroffen, nicht an den Konzerten in 2022 teilzunehmen, um sich vollkommen auf seine Familie zu konzentrieren in diesen unsicheren Zeiten», teilte die Band damals in einem Statement gegenüber «USA Today» mit.