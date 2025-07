Affäre bei Coldplay-Konzert aufgedeckt? So reagiert Chris Martin

Ein Kiss–Cam–Moment hat bei einem Coldplay–Konzert in Boston am Mittwochabend für grosses Aufsehen gesorgt. Die Kamera richtete sich auf den Astronomer–CEO Andy Byron, der eine Frau von hinten innig umarmte. Diese verdeckte sofort ihr Gesicht und drehte sich weg, der erfolgreiche und bekannte Geschäftsmann duckte sich weg. Der vermeintliche Grund: Die Frau soll angeblich seine Personalchefin Kristin Cabot sein. Byron ist übereinstimmenden US–Medienberichten zufolge jedoch eigentlich mit Megan Kerrigan verheiratet, mit der er zwei Kinder hat. Auch Cabot soll sich in einer Ehe befinden.