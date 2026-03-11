Affären und Zusammenbrüche: Liza Minnelli packt in ihren Memoiren aus

Minnelli heiratete dann 1974 den Produzenten und Regisseur Jack Haley Jr. (1933–2001), die beiden liessen sich 1979 scheiden. Im gleichen Jahr gab sie Mark Gero (73) das Jawort, mit dem Bildhauer war sie bis 1992 verheiratet. Ehemann Nummer vier wurde von 2002 bis zur offiziellen Scheidung 2007 David Gest (1953–2016), ein Konzertveranstalter. Das Paar hatte sich allerdings bereits 2003 getrennt, nur wenige Monate nach der Hochzeit mit über 1.200 Gästen. Die Trauzeugen waren Michael Jackson und Elizabeth Taylor. Im Buch kommt Gest offenbar alles andere als gut weg. «Ich war eindeutig nicht nüchtern, als ich diesen Clown geheiratet habe», soll es da etwa über ihn heissen. Die beiden lieferten sich einen langen Rosenkrieg.