«After the Hunt»: Brilliante Julia Roberts kann das Drama nicht retten

Das ist jedoch auch eines der Probleme des Films. Alma ist ein interessanter Charakter, aber sie hat nur indirekt mit dem zentralen Konflikt des Films zu tun. Dennoch besteht der Film darauf, dass sie im Mittelpunkt steht. Das führt dazu, dass die eigentliche Geschichte ihre Wirkung verliert. Maggie, die behauptet, Opfer eines sexuellen Übergriffs zu sein, wird zu einer Nebenfigur degradiert. Ihren Kampf um Gerechtigkeit verfolgt der Zuschauer hauptsächlich durch die Dialoge, die sie mit Alma führt. Der Fokus liegt jedoch stets auf Alma und ihrem inneren Konflikt: Welcher Seite glaubt sie?