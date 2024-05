«Agatha All Along»: Marvel-Spin-off startet im September auf Disney+

So wird die neue «Agatha»–Spin–off–Serie heissen

Gespielt wird Agatha Harkness wie in «WandaVision» wieder von Schauspielerin Kathryn Hahn (50). Nachdem Marvel zuerst mit verschiedenen Titel–Option für Verwirrung gesorgt hatte, steht nun mit der Ankündigung des Starttermins auch der richtige Name der Serie fest. Die Episoden werden unter dem Titel «Agatha All Along» erscheinen. Zuvor waren Titel wie «Agatha: House of Harkness», «Agatha: Coven of Chaos», «Agatha: Darkhold Diaries» und «Agatha: The Lying Witch With Great Wardrobe» mit einem Augenzwinkern im Raum gestanden.