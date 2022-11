«Agatha: Coven of Chaos»: Aubrey Plaza verstärkt «WandaVision»-Ableger

Die kommende Marvel-Serie «Agatha: Coven of Chaos» nimmt weiter Form an. Wie «Variety» meldet, wird Darstellerin Aubrey Plaza (38) den Cast des «WandaVision»-Spin-offs verstärken. Plaza, die unter anderem aus der Comedy-Serie «Parks and Recreation» (2009-2015) bekannt ist, übernimmt eine noch unbekannte Rolle. «Deadline» will erfahren haben, dass es sich um eine Schurkin handeln wird.