«aka Charlie Sheen»: Schauspieler packt alles aus

Regisseur Andrew Renzi, bekannt für «Pepsi, Where‹s My Jet?», zeichnet in seinem Film den Weg von Sheens unkonventioneller Kindheit in Malibu bis zu seinem scheinbar mühelosen Aufstieg zum Megastar nach. Doch der Fokus liegt auf dem dramatischen Fall, der sich vor den Augen der Öffentlichkeit abspielte. «Er wollte keine Dokumentation machen», verrät Renzi gegenüber Netflix Tudum. «Sheen fragte sich: ›Warum sollte ich mich in diese Arena begeben?'» Sieben bis acht Monate Vertrauensaufbau waren nötig, bevor die Kameras überhaupt zu filmen begannen.