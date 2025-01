Akne nach Filmdreh: So sehr litt die Haut von Margaret Qualley

«Gesicht war so im Eimer»

Qualley, die in «The Substance» neben Golden–Globe–Preisträgerin Demi Moore (62) zu sehen ist, erzählte im Gespräch mit Horowitz, dass ihr Gesicht ab einem bestimmten Zeitpunkt «so im Eimer war, dass sie es nicht mehr filmen konnten». Daher habe man andere Mittel und Wege gesucht, um ihr von Akne gezeichnetes Gesicht zu verdecken. So auch im Vorspann, als man unter ihrem Rock filmte «und es so aussieht, als wären da Palmen um mich herum». Alles nur, um das Gesicht der 30–Jährigen zu verbergen.