«Akte X»-Reboot: Gillian Anderson könnte wieder Scully spielen

Gillian Anderson hätte Lust auf das Reboot

«Akte X» lief ursprünglich bis 2002, bekam zwei Kinofilme und wurde 2016 sowie 2018 für zwei Revival–Staffeln wiederbelebt. Aber was ist mit dem Reboot? «Es ist so lustig, denn seit ich mit ‹Akte X› fertig bin, haben mich die Leute bei jedem Interview gefragt, und die Antwort war immer: ‹Nein, das wird nicht passieren.›», erzählt Anderson in der «Today»–Show. Coogler sei «ein brillanter, brillanter Regisseur» und er sei an Serienschöpfer Chris Carter (67) «herangetreten, um zu sagen, dass er die Serie übernehmen möchte, und ich kann mir keinen besseren Weg für ein Reboot vorstellen».