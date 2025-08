«Aktenzeichen»-Moderator Rudi Cerne ist kein True-Crime-Fan

Der Journalist und Moderator Rudi Cerne (66) kann mittlerweile wohl getrost als True–Crime–Urgestein bezeichnet werden. Mit dem deutschen Fernsehklassiker «Aktenzeichen XY... Ungelöst» versucht er nun schon seit mehr als 20 Jahren in Zusammenarbeit mit den Zuschauerinnen und Zuschauern beim Lösen unaufgeklärter Verbrechen zu helfen. Während das Genre True Crime, in dem es um wahre Verbrechen geht, in den vergangenen Jahren weiter an Beliebtheit gewonnen hat, beschäftigt sich Cerne privat weniger damit.