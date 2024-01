«Aktenzeichen XY... Ungelöst»: Wann kommt die nächste Sendung?

Es ist wieder Mittwoch, doch auch in dieser Woche gibt es keine neue Ausgabe der beliebten Öffentlichkeitsfahndungssendung «Aktenzeichen XY... Ungelöst» (seit 1967, ZDF) mit Moderator Rudi Cerne (65). Allerdings müssen sich die Fans nicht mehr allzu lange gedulden, denn in der kommenden Woche hat das Warten ein Ende, die Auftaktsendung für das Jahr 2024 steht an – und dafür haben die Macher wieder schauderliche Verbrechen zusammengetragen. Bei diesen fünf bislang ungelösten Fällen bittet die Polizei am 17. Februar ab 20:15 Uhr in der Live–Sendung um Mithilfe: