Aktionstag gegen Cybermobbing: So können Eltern ihre Kinder schützen

Die Pandemie hat viele Bereiche unseres Lebens verändert, etwa auch unsere Art, uns untereinander zu vernetzen. Das betrifft vor allem Kinder und Jugendliche. Durch Social Distancing sind viele Treffen mit Freunden ins Wasser gefallen. Dadurch hat sich der Austausch der Kinder noch stärker in den virtuellen Raum verschoben. TikTok, Instagram und Co. sind in unsicheren Zeiten zu Fluchtmöglichkeiten in eine vermeintlich heile Welt geworden. Das Internet birgt aber auch Gefahren. Denn: Cybermobbing hat in Zeiten von Corona zugenommen.