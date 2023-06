Greta Thunbergs neues Werk: «Das Klima-Buch»

Zudem wird Thunberg bei der mit «It's Not Too Late To Change The World» betitelten Veranstaltung auch ihr im Oktober 2022 veröffentlichtes Werk «Das Klima-Buch» vorstellen. Dabei handelt es sich um ein mehr als fünfhundert Seiten dickes Sachbuch zum Thema Klimawandel und Klimaschutz, dass sie in Zusammenarbeit mit über hundert Experten - von Anführern indigener Völker und renommierten Wissenschaftlern bis hin zu Aktivisten - verfasste.