Al Strobel verlor seinen Arm mit 17 Jahren

Al Strobel kam 1939 in Seattle zur Welt, im US-Bundesstaat Washington, wo «Twin Peaks» auch spielt. Im Alter von 17 Jahren verlor er seinen linken Arm knapp unter der Schulter. In den 1970er-Jahren begann er mit der Arbeit am Theater. Sein Filmdebüt hatte Strobel 1986 in dem Horrorfilm «Shadow Play». Vier Jahre danach castete ihn David Lynch (76) für «Twin Peaks».