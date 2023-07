Alan Arkin war für Anne Hathaway «ein Juwel von einer Person»

Hathaway und Arkin drehten gemeinsam «Get Smart»

«Alan Arkin war ein Juwel von einer Person und ich kann mich so glücklich schätzen, dass ich mit ihm an ‹Get Smart› arbeiten durfte», schreibt Hathaway bei Instagram zu mehreren Bildern des Verstorbenen, auf denen sie auch teils an seiner Seite zu sehen ist. In der 2008 veröffentlichten Action-Komödie von Regisseur Peter Segal (61) spielten die beiden unter anderem neben Steve Carell (60), Dwayne «The Rock» Johnson (51) und Bill Murray (72).