Alan Rickman wäre 80 geworden: Der Traumfabrik liebstes Scheusal

Er machte mit einem Löffel Jagd auf den König der Diebe, war Bruce Willis' (70) liebste Schweinebacke, verlieh Gott eine Stimme, schwor bei Grabthars Hammer Rache – und wandelte sich als Severus Snape in der «Harry Potter»–Reihe mit dem einzigen Wort «Immer» vom verhassten Antagonisten zum tragischen Helden. Alan Rickman (1946–2016) spielte zwar oft und mit grosser Inbrunst den Leinwand–Schurken, eindimensional tat er es jedoch nie. Am 21. Februar wäre der britische Charaktermime, der kurz vor seinem 70. Geburtstag an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstarb, 80 Jahre alt geworden.