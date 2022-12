«Alarm für Cobra 11»: Eventfilme kommen im Januar ins Free-TV

RTL zeigt die neuen Fälle in Spielfilmlänge jeweils an einem Dienstag, zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Los geht es am 10. Januar mit «Unversöhnlich». Am 17. Januar folgt «Machtlos», am 24. Januar dann der dritte Film «Schutzlos». Wie in den letzten beiden Staffeln der langlebigen Serie ist Pia Stutzenstein (33) als Vicky Reisinger neben Erdoğan Atalay (56) alias Semir Gerkhan zu sehen.