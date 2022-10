«Alarm für Cobra 11»-Filme: Das erwartet die Zuschauer

Am 20. Oktober zeigt RTL+ jetzt den Auftaktfilm. An den darauffolgenden zwei Donnerstagen (27. Oktober und 3. November) werden jeweils Film zwei und drei beim Streamingdienst Premiere feiern. Im kommenden Jahr sollen die Filme dann auch bei RTL zu sehen sein. Erdoğan Atalay (56) und Pia Stutzenstein (33) kehren in der Reihe in ihre Rollen zurück.