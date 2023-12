Albert II. und Charlène: Glamouröse Weihnachtskarte aus Monaco

Die Zwillinge hatten erst vor Kurzem Geburtstag

Die Zwillinge haben erst vor Kurzem Geburtstag gefeiert: Am 9. Dezember wurden die beiden Fürsten–Kinder neun Jahre alt. Zu diesem Anlass veröffentlichte der Palast ebenfalls via Social Media ein Foto der beiden, auf dem sie Arm in Arm in die Kamera lächeln: «Alles Gute zum Geburtstag an Kronprinz Jacques und Prinzessin Gabriella.»