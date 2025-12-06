Albert II. und seine Familie eröffnen das Weihnachtsdorf in Monaco

Albert II. von Monaco (67), seine Frau Fürstin Charlène (47) und ihre Kinder, die Zwillinge Prinzessin Gabriella (10) und Erbprinz Jacques von Monaco (10), haben am Freitagabend (5. Dezember) das Weihnachtsdorf («Village de Noël») in Monaco eröffnet.
In diesem Jahr lädt das Rathaus von Monaco Jung und Alt ein, in eine Kulisse einzutauchen, die von der zarten und festlichen Welt der Teddybären inspiriert ist. Laut «News.mc» prägen «23 Gourmet–Stände, 24 Verkaufshütten, Karussells, ein Riesenrad und winterliche Atmosphäre die Promenade des Quai Albert 1er».
Traditionelle Tänze vor erleuchtetem Monaco
In einem Clip, den der monegassische Palast auf seinem Instagram–Account veröffentlicht, ist zudem eine Tanzgruppe bei einer traditionellen Aufführung zu sehen. Die warm eingepackte Charlène und ihre Tochter nehmen je ein Blumensträusschen entgegen. Ausserdem drehen sich hellerleuchtet das Riesenrad und ein Kinderkarussell.
Ausserdem ist demnach die «mit Spannung erwartete Eisbahn» zurückgekehrt – diese stehe im Mittelpunkt der Attraktionen des Weihnachtsdorfes 2025, heisst es bei dem lokalen Magazin. Zu finden ist sie am Stade Nautique Rainier III. Die «leicht veränderte Version» soll «den aktuellen Umweltanforderungen» entsprechen.
Geburtstag steht an
Ende November startete Monacos Fürstenfamilie bereits mit der Weihnachtsbeleuchtung am Place d'Armes. Und der nächste mehr oder weniger offizielle Termin wartet auch schon auf die Nachwuchsroyals. Denn am 10. Dezember feiern die Zwillinge ihren elften Geburtstag.
Fürst Albert II. von Monaco und die einstige südafrikanische Profi–Schwimmerin Charlene Wittstock sind seit Juli 2011 verheiratet. Kennengelernt hatten sie sich elf Jahre zuvor bei einem Schwimmwettbewerb. Drei Jahre nach der Hochzeit begrüssten die beiden am 10. Dezember 2014 ihre Zwillinge. Um 17:04 Uhr kam Gabriella Thérèse Marie Grimaldi zur Welt, zwei Minuten später folgte Jacques Honoré Rainier Grimaldi. Aufgrund der Erbfolge in Monaco ist Jacques der Nachfolger seines Vaters.