Albert II. und seine Familie eröffnen das Weihnachtsdorf in Monaco

Fürst Albert II. von Monaco und die einstige südafrikanische Profi–Schwimmerin Charlene Wittstock sind seit Juli 2011 verheiratet. Kennengelernt hatten sie sich elf Jahre zuvor bei einem Schwimmwettbewerb. Drei Jahre nach der Hochzeit begrüssten die beiden am 10. Dezember 2014 ihre Zwillinge. Um 17:04 Uhr kam Gabriella Thérèse Marie Grimaldi zur Welt, zwei Minuten später folgte Jacques Honoré Rainier Grimaldi. Aufgrund der Erbfolge in Monaco ist Jacques der Nachfolger seines Vaters.