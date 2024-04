Albert und Charlène in Hamburg: Das steht auf dem Programm

In Hamburg wird hoher Besuch erwartet: Fürst Albert (66) und Fürstin Charlène (46) von Monaco werden am Donnerstag (25. April) einen neuen Abschnitt im Miniatur Wunderland in der Speicherstadt eröffnen und für einen Kurzbesuch anreisen. Doch nicht nur das Fürstenpaar kommt in die Hansestadt, auch ihre beiden Kinder geben sich die Ehre. Das steht für die Familie auf dem Programm.