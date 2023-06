Albert von Thurn und Taxis: Warten auf den Erben

Seit November trägt er auch noch einen Doktortitel

Ein solches Unternehmen zu führen und wirtschaftlich auf Spur zu halten, ist eine Mammutaufgabe. Alberts Schwester Elisabeth sprach einmal mit der «Süddeutschen Zeitung» darüber, dass solch ein Erbe nicht nur ein Geschenk sei: «Es bringt auch viel Verantwortung mit sich und kann enorm belasten.» Sie selbst habe aus Regensburg immer weg gewollt und ihr eigenes Ding machen wollen. «Und ich wüsste auch nicht, was ich mit einem Schloss anfangen sollte.» Auch Albert verbrachte viel Zeit weit weg. Sein Abitur absolvierte er an der Deutschen Schule in Rom, von 2004 bis 2008 studierte er in Edinburgh Volkswirtschaftslehre und Theologie. Anschliessend liess er sich in Zürich zum Finanz-Experten ausbilden. Danach studierte er noch Philosophie in Rom. Am 7. November 2022 promovierte er und darf sich seitdem offiziell Doktor Prinz von Thurn und Taxis nennen. Seine Doktorarbeit trägt den Namen «Rationale Natur oder Wunschdenken? Freiheit und Rationalität bei Aquin und ihre mittelalterliche Kritik». Elisabeth feierte mit und postete ein Foto, zu dem sie schrieb: «Darf ich vorstellen: Doktor Albert».