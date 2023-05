Schauspieler hatte chronische Schmerzen

«Wir haben so viel zusammen durchgemacht. Als deine Partnerin und während du heilst, wünsche ich mir so sehr, dass du dieses sehr intensive Kapitel der chronischen Schmerzen hinter dich lassen und deine Lebensqualität verbessern kannst», schrieb die 39-Jährige weiter. Anschliessend bedankte sie sich bei den Ärzten und dem Krankenhauspersonal, die ihren Ehemann «sicher durch diese Situation» gebracht hätten. «Und du. Danke an dich», kommentierte Alec Baldwin den Post und bedankte sich damit auch für die Unterstützung seiner Frau, mit der er sieben Kinder hat.