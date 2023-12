Kundgebung in New York City

Alec Baldwin legt sich mit Pro-Palästina-Demonstranten an

Alec Baldwin geriet in New York City in das Zentrum einer hitzigen Debatte während einer Pro–Palästina–Demonstration. Die Situation eskaliert so weit, dass sogar die Polizei eingreifen muss und Baldwin von der Demonstration entfernt. Noch sind die genauen Hintergründe unklar.