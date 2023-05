Alec Baldwin trauert um seine Mutter: «Wir vermissen sie»

Vor genau einem Jahr hatte Baldwin mitgeteilt, dass seine Mutter in Syracuse im US-Bundesstaat New York gestorben ist. Carol M. Baldwin hinterliess unter anderem ihre sechs Kinder, darunter die Schauspieler Alec, William, Stephen und Daniel Baldwin sowie zwei Töchter. «Die letzten 25 Jahre ihres Lebens verbrachte sie als Kämpferin und Verfechterin einer Sache, der sie so viel Kraft gewidmet hat. Wir sind alle sehr stolz auf das, was sie erreicht hat», erklärte Alec Baldwin damals.