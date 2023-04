Gut anderthalb Jahre nach dem tödlichen Unfall von Kamerafrau Halyna Hutchins (1979-2021): Alec Baldwin (65) ist zurück am Set von «Rust». Der Schauspieler stand am Wochenende erstmals wieder für den Western vor der Kamera. Erst kurz zuvor wurde die Anklage gegen ihn wegen fahrlässiger Tötung fallengelassen. Am 21. Oktober 2021 starb Halyna Hutchins an einem Schuss, den Baldwin bei Proben aus einer versehentlich geladenen Waffe abgefeuert hatte.