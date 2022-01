Alec Baldwins Anwälte gehen gegen Klage vor

Es soll ein Arbeitsunfall gewesen sein

In Dokumenten, die laut «Variety» einem Gericht in Los Angeles seit Anfang der Woche vorliegen, erklären die Anwälte: «Nichts an den Behauptungen der Klägerin deutet darauf hin, dass einer der Angeklagten, einschliesslich Herr Baldwin, beabsichtigte, die Requisiten-Waffe mit scharfer Munition zu laden.» Darüber hinaus deute nichts an den Behauptungen der Klägerin darauf hin, dass einer der Angeklagten wusste, dass die Waffe scharfe Munition enthalte. Mitchell habe zudem «keine offensichtlichen körperlichen Verletzungen» erlitten. Jedmögliche Entschädigung könne ausschliesslich aus dem Arbeitnehmerentschädigungssystem von New Mexico kommen, das Arbeitsunfälle abdeckt.