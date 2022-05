Alec und Hilaria Baldwin enthüllen das Geschlecht ihres Babys

«Es hat mir immer Spass gemacht und war von grosser Bedeutung für mich, das Geschlecht meines Babys zu erfahren», schreibt Hilaria Baldwin zu dem Video. «Aber, da ich wachse und lerne, möchte ich es dieses Mal etwas anders gestalten. Was wird aus unserem Baby eine liebevolle, komplette Person machen? Was ist wichtig? Was wird ihm das Gefühl geben, sichtbar, frei und stolz zu sein?»