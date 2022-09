Alena Gerber: So sieht ihr Beauty- und Fashion-Alltagsrezept aus

Können Sie die unterschiedlichen Einstellungen denn nachvollziehen?

Gerber: Ja, absolut. Ich persönlich kann allerdings überhaupt nicht verstehen, wenn Menschen nicht bereit dafür sind, sich bewusst zu ernähren. Für viele sind zwei Liter Softdrinks am Tag normal und sie geben dieses Selbstverständnis auch an die jüngere Generation weiter, ohne darauf zu achten, was dem eigenen Körper guttut. Wir könnten viele Volkskrankheiten bekämpfen, wenn hierfür ein anderes Verständnis in der Gesellschaft vorhanden wäre. Dieses gute Gefühl für den eigenen Körper sollte doch eigentlich ein Ziel von uns allen sein. Was man für eine Meinung gegenüber Anti-Aging-Produkten hat, ist natürlich jedem selbst überlassen. Aber auch hier könnte man so viel mehr Positives bewirken, wenn man sich mit der Thematik auseinandersetzt. Es gilt auch hier: Der Schlüssel zu allem ist eine gesunde Ernährung!