Alena Gerber und Clemens Fritz: Die Familie steht an erster Stelle

Was bleibt Ihnen aus dem Urlaub besonders im Gedächtnis?

Gerber: Ich glaube, am meisten in Erinnerung bleibt mir, wie viel wir gelacht haben. Ob am Strand, beim Erkunden kleiner Dörfer, bei unserem Aufenthalt im 91 Athens Riviera, oder beim abendlichen Essen mit Blick aufs Meer – es war einfach eine besonders schöne Leichtigkeit in der Luft. Besonders die strahlenden Augen meiner Tochter, jedes Mal wenn sie ins klare Meer springt, sind Erinnerungen, die uns noch lange glücklich machen.