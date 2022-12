Alentejo in Portugal: Verborgene Perle an der Atlantikküste

Auf Entdeckungstour im Unesco-Weltkulturerbe

Die vielen historischen Gebäude wie Burgen, Schlösser, Festungen und Kloster geben einen Einblick in die Geschichte des Landes. Der Alentejo war schon in der Jungsteinzeit besiedelt. In Évora liessen sich die Römer nieder und bauten den «Diana-Tempel» sowie die Fundamente des Aquädukts von Elvas. Évora mit seinen knapp 60.000 Einwohnern ist allemal einen Abstecher wert: Der historische Kern gehört seit 1986 zum Unesco-Weltkulturerbe. Es mag etwas unheimlich klingen: Doch besuchen sollte man auf alle Fälle den «Praça do Giraldo» genannten Platz mit dem Marmorbrunnen und das Beinhaus «Capela dos Ossos» (Kapelle der Knochen).