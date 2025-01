Alessandra Meyer-Wölden: Ihr Ex-Mann hat eine 22-jährige Freundin

Auf dem Internat müssen sich die Jungs nun selbstständig um ihren Alltag kümmern: Von Wäsche waschen bis zum Einkaufen liegt alles in ihrer Verantwortung. Dabei zeigen sie bereits erstaunlichen Unternehmergeist: Die Zwillinge haben ihr Taschengeld demnach in Snacks investiert und betreiben nun einen improvisierten «Supermarkt» in ihrem Zimmer. Mit ihrer Geschäftsidee, die Süssigkeiten zum «dreifachen Preis» an ihre Mitschüler zu verkaufen, haben sie laut Meyer–Wölden bereits beachtliche 100 Euro erwirtschaftet.