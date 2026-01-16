Alessandra Meyer-Wölden meldet sich nach Podcast-Aus zu Wort

Pocher hatte in der ersten Folge mit Lombardi bereits erklärt: «Eigentlich wäre ich ja heute mit Sandy hier gewesen. Aber ... sie hat zwischen Nepal und Bhutan irgendwie für sich festgestellt, dass sie diesen Podcast so nicht mehr fühlt». Diese Entscheidung bestätigt Sandy nun: «Die Zeit des bewussten Innehaltens und der Stille in den vergangenen Wochen hat mir viel Klarheit geschenkt», so die 42–Jährige. «Für mich fühlt es sich im Moment stimmig an, mich neuen Aufgaben zu widmen und meinen Platz bei ‹Die Pochers! Frisch Recycelt› freizumachen.»