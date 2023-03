«Voller Energie» in ein neues Lebensjahr

Lilly Becker (46), ebenso wie Meyer-Wölden eine Ex-Partnerin von Boris Becker (55), war ebenfalls bei den Geburtstagsfeierlichkeiten in Paris anwesend und postete nun ein gemeinsames Bild. «An die schönste Seele von innen und aussen, willkommen in den 40ern», erklärte sie dazu. «Dies ist erst der Anfang deiner besten Jahre. Es war absolut wunderbar, Teil deiner Feier zu sein. Hab heute den schönsten Tag, viel Liebe von deiner Freundin.» Das Geburtstagskind kommentierte das Bild wiederum mit: «Lilly, liebe dich so sehr. Schwestern fürs Leben und danke, dass du an diesem besonderen Tag dabei warst.»