Alessandra Meyer-Wölden über Erziehung mit Vertrauen statt Verboten

Ganz ohne Regeln gehe es in einem so lebhaften Haushalt natürlich trotzdem nicht. «Vier Jungs, die haben richtig Power», sagt Meyer–Wölden. «Da muss man schon lernen, liebevoll Grenzen zu setzen.» Unterstützung bekomme sie dabei auch von ihrer einzigen Tochter. Die 16–Jährige schlüpfe «gerne mal in die Mutterrolle» und helfe dabei, Grenzen zu setzen. «Das ist immer ganz lustig zu beobachten.» Am wichtigsten sei ihr jedoch, dass ihre Kinder lernen, sich selbst zu regulieren. Hilfreich seien dabei auch Funktionen wie die bei Nintendo integrierten Parental Controls, mit denen Eltern Spielzeiten und Inhalte im Blick behalten können. Es gehe nicht um Strafen oder starre Verbote, sondern darum, ihnen ein gesundes Mass und ein Gefühl für Ausgleich mitzugeben.