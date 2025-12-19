Alessia Herren erwartet ihr zweites Kind

Kurz vor Weihnachten verkündet Alessia Herren (23) ihren Fans eine schöne Nachricht: Die Tochter des verstorbenen Entertainers Willi Herren (1975–2021) wird zum zweiten Mal Mutter. Auf Instagram teilten sie und ihr Ehemann Can Nitkewitz ein Video, das sie gemeinsam mit ihrer ersten Tochter zeigt.
Nur die Silhouetten der Familie sind in dem Clip zu sehen. Die kleine Anisa–Amalia schmiegt sich dabei liebevoll an den bereits deutlich sichtbaren Babybauch ihrer Mama, während Can seiner Frau einen Kuss auf die Stirn gibt.
«Wenn aus Liebe Leben wird»
Zu dem emotionalen Clip schreibt die Dschungelcamp–Drittplatzierte: «Überraschung. Wenn aus Liebe Leben wird, unsere Familie wächst. Baby Nr. 2 loading...» Wie RTL berichtet, befindet sich Alessia Herren bereits im siebten Monat ihrer Schwangerschaft. Das Baby dürfte also im Frühjahr 2026 zur Welt kommen.
Die Reaktionen liessen nicht lange auf sich warten. Unter dem Beitrag sammeln sich zahlreiche Glückwünsche von prominenten Wegbegleitern. Laura Maria Rypa kommentierte begeistert: «Oh wie schön!» Auch Yeliz Koc freute sich für das Paar und schrieb: «Ihr seid so tolle Eltern!» Anna–Carina Woitschack gratulierte ebenfalls, genauso Reality–Kolleginnen wie Paulina Ljubas, Emma Fernlund oder Chiara Fröhlich. Besonders rührend: Alessias Bruder Stefano, der erstgeborene Sohn von Willi Herren, kommentierte sichtlich erfreut: «Ich werde wieder Onkel!»
Die Familie wächst weiter
Alessia Herren und Can Nitkewitz sind seit 2019 zusammen. 2023 kam zwei Monate nach ihrer Hochzeit im April ihre Tochter Anisa–Amalia zur Welt. Damals erinnerte die frischgebackene Mutter auf Instagram emotional an ihren verstorbenen Vater und schrieb: «Ich weiss, wie stolz mein Papa auf uns ist! Du bist der beste Opa! Wir lieben dich.»
Der beliebte Entertainer und Schlagersänger, der unter anderem durch seine Rolle als Olli Klatt in der «Lindenstrasse» bekannt wurde, verstarb am 20. April 2021 überraschend im Alter von nur 45 Jahren. Seitdem hat sich Alessia Herren selbst einen Namen im Reality–TV gemacht und nahm etwa gemeinsam mit ihrem Mann bei «Das Sommerhaus der Stars» teil. Bald ist sie auch bei «The 50» zu sehen.