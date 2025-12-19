Alessia Herren erwartet ihr zweites Kind

Der beliebte Entertainer und Schlagersänger, der unter anderem durch seine Rolle als Olli Klatt in der «Lindenstrasse» bekannt wurde, verstarb am 20. April 2021 überraschend im Alter von nur 45 Jahren. Seitdem hat sich Alessia Herren selbst einen Namen im Reality–TV gemacht und nahm etwa gemeinsam mit ihrem Mann bei «Das Sommerhaus der Stars» teil. Bald ist sie auch bei «The 50» zu sehen.