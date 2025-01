Alessia Herren, Lilly Becker & mehr: Darum ziehen sie in den Dschungel

Auch 2025 wird es wieder eine neue Generation an frischgebackenen Dschungelcamp–Stars geben. Bevor in wenigen Wochen die neue Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» startet, hat RTL am Freitag (3. Januar) verkündet, welche Promis sich ab dem 24. Januar in den australischen Busch begeben werden. Alle zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer freuen sich bereits auf ihr TV–Abenteuer, wie sie dem Sender in Kurzinterviews vorab verraten haben.