Alessia Herren und ihre letzte Umarmung mit Papa Willi

«Dein Vater hat dir die kleine Maus geschenkt»

Im Zusammenhang mit dem Verlust ihres Vaters nennt Alessia «Geht was Schönes, kommt was Schönes» als einen ihrer Leitsprüche. Dann berichtet sie Maurice, dass sie am 16.4.2021 ihren Vater zum letzten Mal umarmt habe. Vier Tage später, am 20. April 2021, wurde Herren tot in seiner Wohnung in Köln–Mühlheim aufgefunden. «Zwei Jahre später bin ich Mama geworden, am 16.4.» Maurice ist sich sofort sicher: «Dein Vater hat dir die kleine Maus geschenkt.»