Mehrere Wünsche gehen für Alessia Herren in Erfüllung

In der Reality-Doku-Soap auf RTL+ hatten die beiden auch schon den Antrag gezeigt, den ihr Ehemann Alessia Herren in Istanbul gemacht hatte. Im Rahmen des Formats hatte sie zudem verraten, dass es ihr Wunsch sei, noch «Ja» zu sagen, bevor ihr Kind in wenigen Wochen zur Welt komme.