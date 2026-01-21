Alexander Bommes wird 50: Fünf Fakten über den Moderator

In der Handballstadt Kiel aufgewachsen, war der Weg zum Sport quasi vorgezeichnet. 1996 rückte Bommes in die Zweitligamannschaft seines Heimatvereins TSV Altenholz auf, 1999 folgte der Wechsel zu Bayer Dormagen in die 1. Bundesliga, später spielte er für den VfL Gummersbach. 2003 kehrte er zu Altenholz zurück und wurde sogar Torschützenkönig der 2. Bundesliga Nord. Ende 2007 beendete Bommes seine aktive Karriere. «Bei mir war immer schon völlig klar, dass ich später was anderes machen wollte. Ich wollte nie – und das ist ganz wertfrei gemeint – ‹out of options› sein», erklärte er «handball–world» einst dazu.