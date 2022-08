Alexander Hindersmann ist mit Moderatorin Laura Papendick zusammen

Alexander Hindersmann (34) verrät endlich, wer die neue Frau an seiner Seite ist. Bereits im Juni bestätigte der ehemalige «Bachelorette»-Sieger, wieder in einer Beziehung zu sein - nun ist klar, mit wem. Hindersmann datet die RTL-Moderatorin Laura Papendick (33). Das gab der 34-Jährige bei Instagram bekannt. Dabei stellt sich auch heraus, dass die beiden schon länger ein Pärchen sind. Am Freitag (12. August) feierten die beiden bereits ihren Jahrestag.