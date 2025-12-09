Schweizer Illustrierte Logo

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

  1. Home
  2. News
  3. Alexander Klaws: Sohn Lenny übernimmt die Rolle des jungen «Tarzan»
Gemeinsamer Auftritt in Hamburg

Alexander Klaws: Sohn Lenny übernimmt die Rolle des jungen «Tarzan»

Das Musical «Tarzan» in Hamburg wird zur Familiensache: Der älteste Sohn von Hauptdarsteller Alexander Klaws übernimmt die Rolle des jungen Tarzan. Für Klaws ist das aus verschiedenen Gründen ein emotionales Ereignis.

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

Alexander Klaws wird am 19. Dezember zum ersten Mal gemeinsam mit seinem Sohn Lenny durch den Dschungel schwingen.
Alexander Klaws wird am 19. Dezember zum ersten Mal gemeinsam mit seinem Sohn Lenny durch den Dschungel schwingen. Johan Persson

Dieser Auftritt dürfte für Alexander Klaws (42) besonders emotional werden: Am 19. Dezember wird er erstmals gemeinsam mit seinem ältesten Sohn Lenny (8) auf der «Tarzan»–Bühne stehen. Damit schliesst sich auch ein bisschen Klaws' Familiengeschichte.

«Das kann ich mir natürlich nicht entgehen lassen»

Denn beim Musical «Tarzan» im Stage Theater Neue Flora in Hamburg lernte der frühere «DSDS»–Sieger im Jahr 2010 seine heutige Ehefrau Nadja Scheiwiller kennen (40). Sie spielte die Jane und brachte Klaws das Fliegen bei. Das Paar hat inzwischen drei Söhne – und der älteste tritt nun in Papas Fussstapfen. Lenny wird den jungen Tarzan verkörpern. «Das war für mich ein ganz besonderer Grund mehr, den Lendenschurz noch ein weiteres Mal anzuziehen – das kann ich mir natürlich nicht entgehen lassen», wird Klaws in einer Pressemitteilung zitiert. Er feierte im November sein Comeback in dem Musical in Hamburg, wird bis April 2026 einige Termine übernehmen. Eigentlicher Hauptstar des Musicals ist jetzt Philipp Büttner.

Nun schreibt Alexander Klaws aber mit dem gemeinsamen Auftritt mit seinem Sohn «Tarzan–Geschichte». Er habe schon lange davon geträumt, aber nicht gewagt, darüber zu sprechen. Denn: «Man darf das Schicksal auch nicht zu krass herausfordern.»

Emotionale Schlüsselszene

Doch nachdem Lenny ihn bei seinen Gast–Auftritten im Stage Palladium Theater in Stuttgart verfolgt hatte, war der Junge im Tarzan–Fieber. «Er hat nur noch die Songs gesungen, sich wie ein Affe bewegt und war total beeindruckt von dem kleinen Tarzan», erzählt der stolze Vater. «Dann fragte er: ‹Papa, kann ich das eigentlich auch machen?›» Deshalb habe Alexander Klaws seinen Ältesten zu einem Casting ermutigt, allerdings unter einer Bedingung: «Wenn du hingehen willst, dann nur, weil du es wirklich willst, nicht weil Mama und Papa das wollen.»

Viele gemeinsame Szenen haben sie nicht, dafür aber eine ganz besondere im zweiten Akt. «Wenn mein Sohn dann auf der Truhe sitzt, mir die Truhe öffnet, so dass ich als Tarzan herausfinde, woher ich komme, wer ich bin – das wird die intensivste Szene sein, die ich je in meinem Leben auf einer Bühne gespielt habe», schildert Alexander Klaws.

Von «DSDS» auf die Musicalbühne

Der 42–Jährige gewann 2003 die erste Staffel der RTL–Castingshow «Deutschland sucht den Superstar». Von 2005 bis 2006 absolvierte er eine Musicalausbildung und wirkte danach in vielen Produktionen mit. Sein Bühnendebüt feierte er 2006 in der Musicalversion von «Tanz der Vampire» in Berlin. Im Mai 2010 war er erstmals in Hamburg in der Hauptrolle im Disney–Musical «Tarzan» zu sehen.

Von SpotOn vor 13 Minuten
Themen per E-Mail folgen