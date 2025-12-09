Alexander Klaws: Sohn Lenny übernimmt die Rolle des jungen «Tarzan»

Dieser Auftritt dürfte für Alexander Klaws (42) besonders emotional werden: Am 19. Dezember wird er erstmals gemeinsam mit seinem ältesten Sohn Lenny (8) auf der «Tarzan»–Bühne stehen. Damit schliesst sich auch ein bisschen Klaws' Familiengeschichte.
«Das kann ich mir natürlich nicht entgehen lassen»
Denn beim Musical «Tarzan» im Stage Theater Neue Flora in Hamburg lernte der frühere «DSDS»–Sieger im Jahr 2010 seine heutige Ehefrau Nadja Scheiwiller kennen (40). Sie spielte die Jane und brachte Klaws das Fliegen bei. Das Paar hat inzwischen drei Söhne – und der älteste tritt nun in Papas Fussstapfen. Lenny wird den jungen Tarzan verkörpern. «Das war für mich ein ganz besonderer Grund mehr, den Lendenschurz noch ein weiteres Mal anzuziehen – das kann ich mir natürlich nicht entgehen lassen», wird Klaws in einer Pressemitteilung zitiert. Er feierte im November sein Comeback in dem Musical in Hamburg, wird bis April 2026 einige Termine übernehmen. Eigentlicher Hauptstar des Musicals ist jetzt Philipp Büttner.
Nun schreibt Alexander Klaws aber mit dem gemeinsamen Auftritt mit seinem Sohn «Tarzan–Geschichte». Er habe schon lange davon geträumt, aber nicht gewagt, darüber zu sprechen. Denn: «Man darf das Schicksal auch nicht zu krass herausfordern.»
Emotionale Schlüsselszene
Doch nachdem Lenny ihn bei seinen Gast–Auftritten im Stage Palladium Theater in Stuttgart verfolgt hatte, war der Junge im Tarzan–Fieber. «Er hat nur noch die Songs gesungen, sich wie ein Affe bewegt und war total beeindruckt von dem kleinen Tarzan», erzählt der stolze Vater. «Dann fragte er: ‹Papa, kann ich das eigentlich auch machen?›» Deshalb habe Alexander Klaws seinen Ältesten zu einem Casting ermutigt, allerdings unter einer Bedingung: «Wenn du hingehen willst, dann nur, weil du es wirklich willst, nicht weil Mama und Papa das wollen.»
Viele gemeinsame Szenen haben sie nicht, dafür aber eine ganz besondere im zweiten Akt. «Wenn mein Sohn dann auf der Truhe sitzt, mir die Truhe öffnet, so dass ich als Tarzan herausfinde, woher ich komme, wer ich bin – das wird die intensivste Szene sein, die ich je in meinem Leben auf einer Bühne gespielt habe», schildert Alexander Klaws.
Von «DSDS» auf die Musicalbühne
Der 42–Jährige gewann 2003 die erste Staffel der RTL–Castingshow «Deutschland sucht den Superstar». Von 2005 bis 2006 absolvierte er eine Musicalausbildung und wirkte danach in vielen Produktionen mit. Sein Bühnendebüt feierte er 2006 in der Musicalversion von «Tanz der Vampire» in Berlin. Im Mai 2010 war er erstmals in Hamburg in der Hauptrolle im Disney–Musical «Tarzan» zu sehen.