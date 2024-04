Alexander Klaws wird erneut Papa

Auf einem der insgesamt drei Bilder drückt der dem Babybauch zudem einen zarten Kuss auf. Nach einigen Gerüchten in den Kommentarspalten, bei der vermeintlichen Babynews handele es sich nur um einen Aprilscherz, stellte die werdende Mama allerdings unmissverständlich klar: «Ja, Datum ist vielleicht nicht optimal gewählt, aber gestern haben wir es nicht mehr geschafft zu posten und nach heute hätte das Osterei keinen Sinn mehr gemacht.» Zudem schrieb sie zu den zahlreichen positiven Kommentaren: «Danke ihr Lieben für die vielen Glückwünsche und nein, es ist kein Scherz – mit so was würden wir definitiv keine Witze machen!»