Alexander von Serbien: Auch König Charles' Cousin an Krebs erkrankt

Als sich König Charles III. (75) diese Woche dazu entschieden hat, aus seiner Krebsdiagnose kein Geheimnis zu machen, habe er dies laut Statement des Buckingham Palastes auch «zum Verständnis der Öffentlichkeit» getan. Bereits mit Erfolg: Ein enger Verwandter des britischen Monarchen sah sich von diesem Schritt nun dazu inspiriert, seinerseits von einem Krebsleiden zu berichten. Kronprinz Alexander von Serbien (78), Charles' Cousin, gab per Pressemitteilung an, «im Dezember des vergangenen Jahres herausgefunden zu haben, an Prostatakrebs im Frühstadium zu leiden».