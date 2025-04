Alexander Zverev träumt von einer «Riesenfamilie»

Hamburg bleibt seine Heimat

Obwohl der gebürtige Hamburger inzwischen in Monaco lebt, hat er seine Wurzeln nicht vergessen. «Hamburg ist Heimat», betonte Zverev. Eine unerwartete Enthüllung machte Zverev bezüglich seiner Essgewohnheiten. Im Frikadellen–Wettessen mit seinem zehn Jahre älteren Bruder Mischa Zverev (37) ziehe er regelmässig den Kürzeren. «Nicht, dass ich da jetzt irgendwie picky bin oder so, also ich esse alles, aber ich esse unfassbar wenig», so der Diabetiker. «Man muss mich zum Essen zwingen.» Für den Tennisprofi ist Essen sogar Zeitverschwendung: «Wenn man mir eine Pille geben könnte und ich brauche nie wieder Essen, würde ich die Pille nehmen.»