Tennis-Star Alexander Zverev (26) sieht sich derzeit mit Vorwürfen der Körperverletzung konfrontiert. Beim Tennis-Turnier am Hamburger Rothenbaum, an dem Zverev teilnimmt, bezog der 26-Jährige nun erstmals in der Öffentlichkeit zu den Vorwürfen Stellung. «Ich weise die Vorwürfe komplett zurück. Meine Anwälte kümmern sich um die Sache. Mehr werde ich dazu nicht sagen», erklärte Zverev laut «Hamburger Abendblatt» während eines Pressetermins am Montag (24. Juli).